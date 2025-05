Imola, rifiuti nel rio Rovigo: “La gente deve vedere con i propri occhi”

Non si spegne (per fortuna) l’attenzione sul disastro ambientale nel Rio Rovigo da quando, il 14 marzo, una frana riportò alla luce la discarica “dimenticata” a Palazzuolo sul Senio. Così lunedì 12 maggio a Fontanelice si terrà un incontro pubblico nell’archivio museo Mengoni (dalle 17.30) per presentare il nuovo comitato Acque Rovigo Santerno che in poco tempo ha già raccolto circa mille adesioni. «Illustreremo la situazione attuale e presentare le iniziative in programma - spiega Eva Pasquarella, presidente del comitato e imprenditrice agricola di Firenzuola -. Vogliamo sensibilizzare le persone, così che l’attenzione sul disastro non si fermi, parlare delle soluzioni possibili e delle conseguenze sulla salute e sull’ambiente».

