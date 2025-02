Imola, rifiuti abbandonati arriva l’accertatore di Hera per controllare e se serve fare sanzioni

A mali estremi, estremi rimedi. E così arrivano i “guardiano dei rifiuti”. Il passato recente è stato teatro di molte polemiche sull’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti. Chi ha dato la colpa ai nuovi cassonetti, alle calotte malfunzionati, alle tessere leggibili a singhiozzo, ai passaggi non sufficienti dei camion svuotatori di Hera e in ultimo colpa della tariffa puntuale che contingenta i conferimenti di rifiuti indifferenziati per le famiglie, impressionate quindi dallo spauracchio di dover pagare un conferimento oltre la quota inclusa in tariffa, sarà. Ma c’è un fattore che regna su tutti: una maleducazione purtroppo sempre più diffusa. In certi quartieri non è raro vedere le “isole ecologiche” rigurgitanti sacchetti dei rifiuti o anche rifiuti abbandonati direttamente, anche in presenza di cassonetti perfettamente capienti. Per questo il Comune di Imola (che negli ultimi tempi ha pagato un surplus intorno ai 150mila euro annui per le ripuliture extra dei rifiuti fuori dal cassonetto) ha deciso di intensifica l’attività di controllo e prevenzione contro gli abbandoni e i conferimenti scorretti dei rifiuti a Imola. È entrato in servizio in questi giorni un agente accertatore di Hera, che si alternerà con un secondo operatore, che si occuperà di verifiche ispettive ad integrazione del lavoro che già da tempo viene svolto dalle Guardie ambientali metropolitane.