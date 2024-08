Imola, riecco il Drive-In e la magia del cinema all’aperto

«La magia del cinema come non l’avete mai visto». È lo slogan scelto dall’associazione imolese App&Down, fresca di successo con La Centrale-Imola Summer Fest, per l’edizione 2024 del Drive-In, nato durante la pandemia e come sempre organizzato al Garden Center La Serra in via Casola Canina. Apertura dei cancelli questa sera, alle 21, con la proiezione dell’intramontabile Grease, mentre domani sera sarà il turno di Pretty Woman. Nel fine settimana, invece, Le Cronache di Narnia (sabato) e Dirty Dancing (domenica). Film da prenotare sul sito dell’evento. Due poi le modalità per goderselo al meglio: con l’impianto audio del Drive-In oppure direttamente nella propria auto sulle frequenze di Radio Studio Delta.

Il “Ciak” degli organizzatori

«Torniamo dopo l’enorme successo dello scorso anno - commenta Beppe Bianco di App&Down -. Un’edizione da record, da agosto a settembre, con quasi 6 mila macchine e più di 16 mila spettatori. Adesso si parte, ma non sappiamo quando finiremo. Dipenderà dal meteo e dalla risposta della gente».

Tra le novità di questa edizione, l’ampliamento del numero dei parcheggi disponibili e l’aggiunta di lettini sdraio nella zona “garden” tra le auto e lo schermo per chi vuole vedere i film comodamente seduto. Presente, come da tradizione, anche il fast food con servizio delivery. «I posti auto saranno una quarantina in più, perché l’anno scorso abbiamo avuto tanti sold-out e dovuto rifiutare diverse prenotazioni» precisa Bianco che poi spiega la scelta dei titoli dei film, alcuni anche vincitori di premi Oscar. «Ci pensa la gente - ammette -. Abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e chiesto alle persone di indicarci tre film che sarebbero venuti a vedere al Drive-In. A parte qualcuno la maggior parte, soprattutto donne, ha scelto pellicole storiche, come appunto Grease, Dirty Dancing e Pretty Woman. Pensiamo, però, anche ai bambini con un film ancora top secret per sabato 17 agosto e magari, a settembre, cartoni animati in preserata come l’anno scorso».