Un mare di numeri, sono quelli dei milioni ricevuti e spesi negli ultimi tre anni dai Comuni e dalla Città metropolitana per riparare i danni delle alluvioni del 2023 e del 2024. Insieme, i due enti hanno fatto il punto sullo stato della ricostruzione pubblica e privata nei Comuni del territorio (Castel del Rio è l’unico che ha assegnato la suo quota alla società governativa Sogesid), in una conferenza stampa in cui hanno preso la parola il sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore, il presidente del Circondario Marco Panieri e il sindaco delegato per il Circondario Matteo Montanari, Gianluca Loffredo vice commissario alla ricostruzione e di Nicola Pasi, della Segreteria del presidente della Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda la ricostruzione privata, dal novembre 2023 «sono state presentate complessivamente 268 domande, per un valore economico richiesto pari a 21,64 milioni di euro - ha spiegato il direttore del Circondario Sergio Maccagnani -. Di queste, 206 hanno ottenuto il contributo per un importo complessivo riconosciuto dalla struttura commissariale pari a 18,33 milioni di euro. L’80% dei cantieri sono chiusi o in corso di completamento». Il maggior numero di richieste è arrivato dalla pianura , ma gli importi medi più importanti, tre volte tanto, sono stati riconosciuti a chi ha avuto danni in collina e montagna. Il contributo medio riconosciuto nelle aree pedecollinari e montane (circa 166.000 euro per domanda, per un totale di 10,46 milioni) risulta tre volte superiore rispetto a quello della pianura (circa 55.000 euro per domanda, per un totale di 7,87 milioni)» riporta il report; inoltre il 54% delle domande proviene da cittadini privati e il 46% da imprese, il 90% delle quali sono aziende agricole.

Qui si concentrano cifre ancora più imponenti. I 10 Comuni hanno gestito interventi di somma urgenza per oltre 4,29 milioni di euro, relativi a 160 interventi, a cui si aggiungono i 105 interventi di viabilità finanziati dalla struttura commissariale e gestiti direttamente dai Comuni programmati e finanziati, per un valore complessivo di 39,87 milioni. Di queste risorse, 11,75 milioni riguardano opere già concluse, 18,81 milioni di euro sono riferiti a lavori in corso di esecuzione, 7,54 milioni riguardano interventi in fase di progettazione e 1,77 milioni di euro sono relativi a interventi non ancora avviati.

Solo per le strade sono andati «40 milioni il 77% dei quali messi a terra - come dice il Circondario - di cui il 30% terminati, il 47% in corso e il 23% da progettare. E’ un risultato importante, che testimonia la capacità delle amministrazioni comunali di organizzare e gestire direttamente una mole considerevole di interventi. A Sogesid e Consap sono stati consegnati poi altri 80 milioni di cui 1,3 riguardano partite chiuse, 18 milioni di lavori sono in corso tutto il resto, circa 60 milioni sono da progettare». Nessuno al tavolo accusa apertamente di ritardi, anzi lo stesso Matteo Lepore ha parlato di «armoni istituzionale» fra i vari livelli amministrativi dai territori alla Regione alla Struttura commissariale, dunque al Governo, rimarcando che «il dialogo con il Governo ha assicurato ai territori soldi e competenze». Ma emerge «pur riconoscendo la complessità di questi interventi, la necessità di accelerare le procedure e rafforzare il coordinamento tra struttura commissariale, soggetti attuatori e amministrazioni locali».

La Città metropolitana per parte sua ha gestito, in quanto di sua competenza, 30 milioni per intervenire su cinque assi strategici per la mobilità e la sicurezza del territorio: SP 610 Montanara e SP 14-Asse del Santerno (4,4 miloni +2), SP 15 Bordona (4,4 milioni + 1,2 extra per completare), SP 21 Val Sillaro (13 milioni con lavori che devono ancora partire), SP 34 Gesso (8,4 milioni +4,9 nella seconda fase) e SP 33 Casolana (4,7 milioni). Di quei 30 milioni di opere finanziate per la ricostruzione, «il 64% è ad oggi completato o in corso, mentre il 36% delle opere è ancora in progettazione».