Un mare di numeri, sono quelli dei milioni ricevuti e spesi negli ultimi tre anni dai Comuni e dalla Città metropolitana per riparare i danni delle alluvioni del 2023 e del 2024. Insieme, i due enti hanno fatto il punto sullo stato della ricostruzione pubblica e privata nei Comuni del territorio (Castel del Rio è l’unico che ha assegnato la suo quota alla società governativa Sogesid), in una conferenza stampa in cui hanno preso la parola il sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore, il presidente del Circondario Marco Panieri e il sindaco delegato per il Circondario Matteo Montanari, Gianluca Loffredo vice commissario alla ricostruzione e di Nicola Pasi, della Segreteria del presidente della Regione Emilia-Romagna.