Imola, ricostruzione dopo le alluvioni: si aggiungono fondi del Circondario

Sono passati due e un anno da quando l’alluvione ha portato disagi e distruzione, da ieri mattina è possibile presentare domanda per accedere ad un contributo straordinario destinato ai cittadini dei Comuni del Circondario imolese colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di maggio 2023 e settembre-ottobre 2024. Il bando, approvato con determina dirigenziale n. 330/2025, promosso dal Nuovo Circondario Imolese e finanziato con le risorse del Fondo di Comunità Metropolitano, mette a disposizione 90.305,16 euro, finalizzati a sostenere concretamente i nuclei familiari che hanno presentato domanda sulla piattaforma regionale Sfinge Alluvione 2023 ed ottenuto un decreto di riconoscimento del contributo commissariale ma che non abbiano ricevuto la copertura integrale delle spese tecniche e di perizia.

Il contributo è destinato esclusivamente a persone fisiche proprietarie di immobili o terreni danneggiati, residenti nei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano. Prevede importi fino a 3.000 euro per spese tecniche, fino a 500 euro per spese di perizia asseverata. I contributi sono cumulabili, quindi, fino a un massimo complessivo di 3.500 euro.