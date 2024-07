Imola ricorda la strage del 2 agosto e si dà appuntamento al Giardino dedicato alle vittime

Imola si ritrova per ricordare le vittime della Strage di Bologna, ventiquattro anni dopo. Si trattò dell’attentato più sanguinoso della storia dell’Italia repubblicana, conterà 85 morti e oltre 200 feriti. Era sabato il 2 agosto del 1980 e la deliberata volontà dei mandanti fu quella di colpire le persone che stavano partendo per le vacanze. La cerimonia di Commemorazione delle vittime si svolgerà venerdì 2 agosto alle ore 18 presso il giardino Vittime della strage del 2 agosto 1980, all’angolo via Villa Clelia, Don Cortini e Lolli, a Imola. Fra gli altri, saranno presenti il sindaco, Marco Panieri, e il vicario della Diocesi di Imola, Don Andrea Querzè.