Imola ricorda i caduti di Sesto Imolese per la Liberazione

Proseguono le iniziative promosse dal Comune di Imola per celebrare l’80º anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Oggi a Sesto Imolese, alla presenza dell’assessora Daniela Spadoni, del presidente dell’Anpi di Imola Gabrio Salieri e del presidente dell’Anpi di Sesto Imolese Ettore Bacchilega sono state deposte corone di alloro al monumento ai caduti, posto nella piazza centrale della frazione, e ai piedi della lapide che ricorda gli antifascisti Attilio Vannini ed Enea Fantini. Alla cerimonia, molto partecipata, hanno preso parte fra gli altri anche il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani, il consigliere regionale Fabrizio Castellari e la consigliera comunale Bruna Gualandi. “Questa ricorrenza è un’occasione per ricordare e trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza e dell’antifascismo. L’antifascismo non è solo un valore del passato e oggi, come allora, è fondamentale che i giovani siano protagonisti per combattere contro ogni forma di ingiustizia, di discriminazione e di razzismo”, ha detto l’assessora Spadoni nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale.