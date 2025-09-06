Imola, riapre la Selice: cantiere chiuso in anticipo

Se non saranno 13, saranno pur sempre 12. Sono i giorni di anticipo con cui chiude il cantiere sulla Selice. Nella mattinata di ieri il Comune aveva annunciato con giusto orgoglio tramite una nota che la strada sarebbe stata aperta e tutta percorribile dalle 18.30, salvo poi che il sindaco verso ora di cena ha dovuto correggere il tiro: «A causa di una perdita all’interno di un’abitazione nel pomeriggio, la necessità di intervenire e il totale completamento dell’asfaltatura finale, via Selice sarà riaperta completamente domani mattina (oggi, ndr) dalle 7» . Anche con la sfalsatura di una nottata, il cantiere chiude comunque in largo anticipo sul cronoprogramma dei lavori. Da oggi anche il tratto fra via Romagnoli e via Fossetta Selice torna percorribile al traffico. Si conclude così il cantiere di rifacimento completo della pavimentazione, che ha interessato in più fasi il tratto stradale, una velocità per la quale l’amministrazione comunale ha ringraziato pubblicamente «l’azienda esecutrice, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con impegno per restituire prima del previsto una strada più sicura e rinnovata. Oltre i residenti e i cittadini per la pazienza dimostrata durante i giorni di chiusura».

«Ad aiutare è stato anche il meteo, che da solo ha consentito di guadagnare almeno 4 giorni - spiega il sindaco Marco Panieri -. Non è stato troppo piovoso, e anche nei pochi giorni in cui la pioggia è caduta è stato possibile portare avanti altre lavorazioni. L’azienda ha poi organizzato bene le squadre, come avevamo chiesto, e anche rispettando l’ordinanza per i giorni di caldo a luglio, e in alcuni momenti i due tratti sono avanzati in contemporanea». Ora l’asfalto ha un doppio strato e una nuova impermeabilizzazione, oltre che uno spartitraffco in materiale impermeabile. «Soluzioni che renderanno più stabile l’asfalto e la strada stessa. Inoltre la parte sottostante è stata completamente ripulita da sabbie e detriti e nel contempo sono state rimesse a punto fognature e tubature. La segnaletica sarà realizzata nell’arco della prossima settimana», aggiunge il sindaco.