Imola, riaperta la piscina Gualandi: tutti i lavoratori riassunti da Geims

Ruggi e Gualandi, due ex sindaci storici della città, danno il nome alle due piscine comunali imolesi che adesso sono entrambe di nuovo in funzione. In via Ortignola ha riaperto lunedì la piscina intitolata all’ex sindaco Enrico Gualandi e alla reception le code sono iniziate fin da subito. L’impianto era chiuso dal 25 giungo scorso quando la società Ortignola srl l’aveva riottenuta da Deai srl con l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Questi quattro mesi sono trascorsi «per rimettere in ordine - spiega Lorenzo Muscari della Geims, socia di maggioranza di Ortignola srl, e già gestore della piscina comunale al PalaRuggi -. Abbiamo rinnovato la reception, messo armadietti e panche nuovi, rifatto la pavimentazione della palestra, ripreso dal punto di vista murario la struttura e ripristinato l’impianto in generale laddove risultava depauperato. L’Imolanuoto, alla quale è stata affidata la gestione dei corsi e delle attività ha investito su nuove attrezzature per la ginnastica in acqua».

L’attesa era tanta e infatti in molti si sono presentati per tempo per garantirsi un abbonamento fin da subito. «Quello che ho notato - dice Muscari - è che c’è proprio una quota di persone affezionate a questo impianto e ne apprezza il comfort e quindi per nuotare verrebbe solo qui. Con un’unica gestione, comunque, l’abbonamento sarà utilizzabile per entrambi gli impianti. La novità è che il costo orario si è adeguato, anche per la piscina Ruggi al prezzo della Gualandi che era un poco più basso». La Gualandi garantirà sempre, dal mattino alle 6.30 alle 21, tre corsie per il nuoto libero, cosa che invece alla Ruggi non è possibile perché dalle 15 iniziano i corsi. Lo stesso orario di apertura delle 6.30 è esteso da ora anche al martedì, che prima invece apriva più tardi.