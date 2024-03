Imola rende omaggio a Mazzanti. Il sindaco Panieri: “Questo territorio gli deve molto”

Imola ha reso omaggio a Raffaele Mazzanti, scomparso martedì all’età di 70 anni. L’addio al presidente di Legacoop lascia una ferita profonda nella comunità, come ha testimoniato il sindaco Marco Panieri nel suo intervento: “Questo territorio gli deve molto. Se oggi Imola, il suo tessuto economico e sociale sono così solidi, è perché ci sono state persone come Raffaele Mazzanti che hanno dedicato tempo anche della loro sfera privata e personale per lasciare un contributo nella realtà che li circondava. Raffaele è e resterà un esempio, una traccia, una guida che ci continuerà a indicare la giusta strada.

Oggi ci stringiamo ai familiari, alla moglie Irene, al figlio Giacomo con il quale condivido l’impegno quotidiano di rendere la nostra comunità migliore, ai nipoti e a quanti, a lui vicini, piangono la sua scomparsa. La comunità imolese, il suo Circondario, gli amministratori vi sono vicini e vi abbracciano in questo momento di dolore. Noi faremo la nostra parte, come ha sempre fatto Raffaele e come penso vorrebbe oggi. Lui che è sempre stato disponibile e solare fino all’ultimo, continuando a operare e cooperare per una Città più equa, giusta, solidale, all’altezza delle sue potenzialità e dei suoi valori. Sono profondamente convinto che, pensando anche ad altri che hanno caratterizzato il nostro percorso come Enrico Gualandi, Bruno Solaroli e Massimo Marchignoli, ci si possa riconoscere e ritrovare in quella vocazione di amore verso le nostre comunità che ci contraddistingue come Uomini, come Storie, come “Tracce” di una realtà che cambia e che ci chiede di continuare ad esserne parte. Come Raffaele ha fatto e continuerà a fare. Grazie Raffaele, ci mancherai”.