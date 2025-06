Imola, Reinhold Messner ospite del Cai il 17 giugno a Casalfiumanese

Imola e il suo circondario saranno ancora una volta al centro dell’interesse per l’alpinismo di alta quota: Reinhold Messner, tra i più grandi alpinisti di tutti i tempi e primo a salire tutti i quattordici 8mila del pianeta, sarà protagonista dell’evento inaugurale del Casale Cineforum organizzato dalla Proloco di Casalfiumanese in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Imola.

Martedì 17 giugno prossimo, in Piazza Cavalli a Casalfiumanese, dalle ore 20 la leggenda dell’alpinismo, ma anche esploratore e scrittore, sarà protagonista di una serata eccezionale e racconterà il suo rapporto con l’alta quota intrecciando narrazioni, esperienze e progetti.

L’ingresso alla platea allestita in piazza sarà gratuito e libero sino ad esaurimento posti. La co-organizzazione del CAI Imola e della Proloco di Casalfiumanese è stata resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Casalfiumanese, della Regione Emilia-Romagna e al supporto in particolare della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di Eventi Gruppo Hera, di Ricciu Consulenze e de La BCC ravennate forlivese imolese e sarà l’occasione per immergersi nel mondo di Reinhold Messner, grazie alle parole e alle0 immagini preparate per il pubblico dal grande alpinista.

L’incontro con una leggenda vivente dell’alpinismo mondiale sarà un’indimenticabile esperienza cui non mancare.