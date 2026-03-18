Imola, referendum: tutto quello che c’è da sapere

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. A Imola sono 53.588 gli aventi diritto al voto, a questi si aggiungono 2.584 elettori che votano per corrispondenza (aire e temporaneamente all’estero). I 18enni che potranno votare per la prima volta sono 147.
I seggi saranno aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.