Imola, referendum: tutto quello che c’è da sapere

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. A Imola sono 53.588 gli aventi diritto al voto, a questi si aggiungono 2.584 elettori che votano per corrispondenza (aire e temporaneamente all’estero). I 18enni che potranno votare per la prima volta sono 147. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

I seggi elettorali

I seggi sono 62 ordinari, a cui si aggiungono 3 seggi speciali (il 5 speciale alla Casa residenza anziani e Casa Cassiano Tozzoli; il 25 speciale all’Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute e il 15 speciale all’Ospedale Nuovo di Imola). Per ragioni tecnico-organizzative, la sede del seggio elettorale della frazione di Spazzate Sassatelli è stata temporaneamente trasferita. Le operazioni di voto non si terranno più presso i locali di via Cardinala n. 22, bensì presso la nuova sede situata in via Cardinala n. 7/A (Spazzate Sassatelli). I presidenti di seggio sono 65 (62 più 3 per i seggi speciali). Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura della votazione e dopo l’accertamento del numero dei votanti. Per accedere al voto, oltre al documento di identità, è necessario esibire la tessera elettorale: in caso di smarrimento, furto, deterioramento si può ottenere un duplicato; in caso di esaurimento degli spazi, va richiesta una nuova tessera, presentando la tessera elettorale completa. A questo proposito, l’Ufficio elettorale (piazzale Ragazzi del ’99) segue le seguenti aperture straordinarie: venerdì 20 marzo 2026 dalle 9 alle 18; sabato 21 marzo 2026 dalle 9 alle ore 18; domenica 22 marzo 2026 dalle 7 alle 23; lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle ore 15.

Come si vota

Sulla scheda elettorale sono presenti due opzioni: SÌ, per confermare la riforma; NO, per respingerla. Non c’è quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza.

Diffusione dei risultati