Imola, recuperate 24 gomme d’auto rubate venerdì notte in diversi quartieri della città

imola

La polizia di Imola ha denunciato cinque persone pugliesi, una delle quali residente a Imola, per i furti di 24 gomme prelevate nella notte di venerdì scorso da diverse auto in sosta in vari parcheggi della città, in particolare nelle zone di Zolino, via Aspromonte, quartiere Pedagna, Bocciofila e Osservanza. Secondo quanto ricostruito dagli operatori del commissariato di Imola che hanno agito in tempi velocissimi, i malviventi agivano con un modus operandi consolidato e mirato, focalizzandosi su veicoli di alta gamma, in particolare Bmw e Audi, da cui asportavano l’intero treno di gomme e cerchioni in lega, in questa tornata 24 i cerchioni e le gomme prelevate. La segnalazione giunta in commissariato alle prime ore del mattino di sabato ha messo in azione gli agenti che sono riusciti a recuperare immagini dell’accaduto da uno dei parcheggi presi di mira. In quelle immagini si vedevano 5 soggetti con passamontagna e guanti che sollevavano le auto e le lasciavano appoggiate su mattoni o ceppi di legno per caricare le gomme su un furgone Mercedes che si muoveva accompagnato da una Fiesta. Il sistema di videosorveglianza della città non ha completato il tracciato di quei mezzi, ma ha fatto risalire agli intestatari, persone di Cerignola e guarda caso la polizia ha notato in quello stesso lasso di tempo, in alcune delle stesse vie, una seconda vettura in transito, una Fiat 500 intestata a un uomo anche lui originario delle stesse zone in Puglia ma residente a Imola e noto alle forze dell’ordine. A quel punto gli agenti hanno seguito le tracce del soggetto noto e portandosi nei pressi di casa sua notavano il furgone parcheggiato in una zona appartata. Intanto dalla centrale informavano i poliziotti appostati nei pressi di quella casa che la Fiesta era uscita da Imola dirigendosi verso il territorio di Ravenna.​Sono passate due ore e il furgone ha acceso il motore, avrebbe probabilmente dovuto raggiungere la Fiesta che da qualche parte aveva trovato nuove auto da depredare, a quel punto però gli agenti si sono rivelati e le persone a bordo dei furgone, fra cui lo stesso residente a Imola, sono state bloccate. A quel punto hanno atteso i complici i quali, non vedendo evidentemente arrivare il mezzo per caricare la nuova refurtiva sono tornati alla base con la Fiesta che è stata fermata a sua volta con altri tre uomini a bordo. Tutti e cinque sono stati denunciati per furto pluriaggravato in concorso. A bordo del furgone sono state trovate le gomme, del valore di decine di migliaia di euro. Tutto è stato interamente recuperato e posto sotto sequestro, le gomme potranno essere quindi riconsegnate ai legittimi proprietari. Per gli agenti imolesi, che hanno agito con grande velocità, sono arrivati i complimenti del sindacato Siulp provinciale.