Imola, record negativo di affluenza alle urne: ha votato il 54,5%

Record negativo di affluenza ai seggi di Imola per le elezioni comunali 2026. Se nella tornata precedente aveva votato il 66,8% degli aventi diritto, questa volta alle urne c’è andato solo il 54,5%. Un segnale non proprio felice, che, al netto del risultato che lo spoglio rivelerà fra qualche ora, sta a significare che la partecipazione ha subito un colpo significativo ritenendo non necessario esprimersi. Forse c’è chi ha dato per scontato il risultato, forse non c’è stata la stessa mobilitazione dettata dalla voglia di cambiamento della volta precedente, quando si votava dopo il fallimento del breve mandato dei 5 Stelle.

Che non si sarebbe raggiunta una buona percentuale era chiaro fin dalla chiusura delle urne alle 23 di domenica, quando a Imola aveva votato solo il 41,6%.