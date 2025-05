Quello che è dato realmente sapere fin qui è che domenica scorsa in tarda serata un’ambulanza e anche i militari della stazione di Imola sono intervenuti al Parco delle Acque Minerali per soccorrere una ragazza molto giovane, non ancora maggiorenne, in difficoltà. Gli uomini dell’Arma al momento smentiscono categoricamente l’ipotesi di violenza sessuale che è rimbalzata di chat in chat fino a diventare pubblica su alcuni profili social, ma di certo c’è da chiarire cosa sia successo alla ragazza poiché è stata richiesta non solo la presenza delle forze dell’ordine ma anche quella di un’ambulanza che l’ha portata in ospedale. A dare l’allarme domenica sarebbero stati alcuni ragazzi che stavano partecipando a una serata in discoteca e nella zona esterna alla stessa, in prossimità di una siepe, avrebbero notato la giovane in apparente stato di ubriachezza appartata con un altro ragazzo. Il sospetto di chi ha dato l’allarme era che si stesse approfittando di lei, motivo per cui è stato dato l’allarme. Fin qui dall’Arma arriva solo la conferma dell’intervento insieme alla smentita dell’ipotesi di stupro, circolata invece senza mezzi termini nelle chat allarmate e allarmanti, e anche alla smentita che fossero state coinvolte due ragazze e non una.