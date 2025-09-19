Imola, questionario on line per sondare lo stato delle barriere architettoniche

«Il Comune di Imola, con il contributo della Regione Emilia Romagna, sta elaborando il proprio Peba secondo un approccio “a rete e per luoghi di interesse”, iniziando dalla individuazione degli interventi necessari a rendere accessibili e utilizzabili da tutte le persone alcuni spazi urbani ed edifici di proprietà pubblica, in particolare le aree scolastiche e i luoghi di aggregazione - spiega l’amministrazione comunale in una nota -. Nella strategia di accessibilità comunale, la rete ciclopedonale della lunghezza complessiva di 110 km, costituisce l’ossatura cardine per le relazioni di prossimità interne ai quartieri e verso il centro storico e di connessione con le principali emergenze culturali e di istruzione nonché con il trasporto pubblico (Centro di mobilità costituito dalla Stazione ferroviaria e autostazione)».

In questi mesi sono stati analizzati 110 km di percorsi ciclopedonali e circa 56 edifici pubblici, attraverso rilievi e sopralluoghi che hanno coinvolto anche i partecipanti del tavolo H che hanno dato il loro apporto all’individuazione delle criticità. L’abbattimento delle barriere architettoniche è una delle azioni strategiche individuate dal Pug, Piano Urbanistico Generale per la qualità dell’abitare e il benessere di tutta la cittadinanza. «Con il Peba stiamo fotografando lo stato di fatto degli edifici pubblici e della rete ciclopedonale evidenziando tutte le barriere architettoniche che limitano o impediscono la libera e completa fruizione in autonomia delle persone, qualunque sia la loro condizione fisica - spiega la vicesindaca Elisa Spada che è anche assessora alla Mobilità sostenibile -. La piena accessibilità significa benessere e autonomia per tutta la cittadinanza, dai portatori di disabilità, agli anziani, alle famiglie con bimbi piccoli che si muovono con i passeggini a chiunque, in un momento della propria vita, si trovi ad avere una ridotta mobilità per motivi di salute. In questi mesi è stato fatto un grandissimo lavoro di analisi dell’esistente con l’obiettivo di individuare ostacoli e soluzioni per superarli, per questo ringrazio i tecnici incaricati, i tecnici comunali e di Area Blu e i componenti del tavolo H. Ora invito tutte e tutti che vivono, lavorano o studiano a Imola a partecipare portando il proprio punto di vista per una piena accessibilità per tutte e tutti».