Imola, questa volta è confermato un nuovo caso di Dengue

Il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche (CRREM) del Policlinico Sant'Orsola di Bologna ha confermato un caso di Dengue in una donna imolese di 69 anni, rientrata da un viaggio nei Caraibi nei primi giorni del mese di ottobre. Si tratta pertanto, anche in questo secondo caso confermato sul territorio dell’Ausl di Imola, di malattia contratta all’estero. La Signora ha iniziato ad avere sintomi fin dal suo rientro, pertanto non si è mai mossa dal proprio domicilio e solo ieri, 6 ottobre, si è recata in pronto soccorso, dove hanno subito sospettato la malattia e proceduto agli esami per la conferma poi inviati al laboratorio. Attualmente la Signora è ricoverata. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Imola ha già dato indicazioni al Comune di Imola di attivare il protocollo straordinario di disinfestazione disposto dal Piano Regionale Arbovirosi.