Imola, quattro nuove poltrone per i pazienti e le terapie del Day hospital oncologico

L’Ausl di Imola ha inaugurato quattro nuove poltrone per la terapia oncologica, acquistate grazie a un contributo di 20mila euro erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Le postazioni, collocate presso il Day hospital oncologico, rappresentano un passo avanti importante nel migliorare il comfort dei pazienti e la qualità dell’assistenza.

Le nuove sedute, progettate per trattamenti infusionali di lunga durata, sono dotate di regolazioni elettriche indipendenti per schienale, poggiagambe e altezza. I rivestimenti ergonomici, realizzati con materiali facilmente sanificabili, offrono sicurezza e praticità, ma soprattutto garantiscono un’esperienza più dignitosa e meno faticosa per chi affronta cure complesse.

«La missione della Fondazione è sostenere progetti che mettono al centro la persona - ha dichiarato Silvia Poli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola -.Con questa donazione vogliamo offrire un gesto concreto di vicinanza e dignità a chi affronta percorsi oncologici».

Un ringraziamento è arrivato dalla direttrice generale dell’azienda sanitaria, Agostina Aimola: «Queste poltrone non sono solo strumenti, ma simboli di attenzione e rispetto. La Fondazione ha creduto in un progetto che migliora la quotidianità delle cure e rafforza il legame con la nostra comunità».

A sottolineare il valore clinico e umano dell’iniziativa è intervenuto anche Antonio Maestri, direttore dell’unità di Oncologia: «Il comfort durante la terapia oncologica ha un impatto diretto sul benessere psicofisico delle persone. Grazie a questa donazione possiamo offrire un ambiente più accogliente, che unisce competenza tecnica e cura dei bisogni umani».