Prosegue il cantiere stradale nel quartiere Pedagna che da oltre un mese ha bloccato l’accesso alla Bretella per il completamento della nuova rotonda che allaccerà l’ultimo tratto, futuro, dell’asse stradale di scorrimento. La rotonda, come annunciato a suo tempo, resterà chiusa, e la viabilità in uscita e in entrata dal quartiere deviata lungo le uniche altre due vie percorribili, ovvero la via Montericco e la via Montanara, fino a luglio.

Nuove modifiche

Intanto da domani fino al 6 giugno, venerdì, saranno effettuati lavori di asfaltatura nella zona della rotatoria stessa, attualmente percorribile ad eccezione dell’innesto sulla Bretella, tra via Respighi e via Salvo D’Acquisto e nella viabilità adiacente. Le modifiche alla viabilità previste dal Comune sono le seguenti. Dal 3 al 5 giugno, dalle 9 alle 16, sarà istituito il senso unico alternato, nei tratti percorribili, con movieri, per consentire la messa in quota di caditoie, fresature e completamento degli interventi di asfaltatura. Dalle 21 di mercoledì 4 giugno alle 6.30 di giovedì 5 giugno, è prevista invece la chiusura completa della rotatoria Respighi–D’Acquisto e delle vie di raccordo per la stesa della pavimentazione definitiva. In caso di maltempo o imprevisti tecnici, la chiusura sarà prorogata alla notte successiva, dalle 21 del 5 giugno alle 6.30 del 6 giugno.

L’appello del Comune