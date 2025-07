Imola, quartiere Cappuccini: al via i lavori per una migliore sicurezza stradale

A Imola al via i lavori nel quartiere Cappuccini, ma saranno finiti prima dell’inizio della scuola. Il progetto, per migliorare la sicurezza stradale e ridurre la congestione di traffico in un ambito interessato dalla presenza di numerose scuole, prevede platee rialzate su via San Francesco in corrispondenza di alcuni incroci, la modifica dei sensi di marcia delle vie Cattani, Paolini e Zampieri Vespignani e il rafforzamento della segnaletica di zona 30. Per la segnaletica i lavori inizieranno il 28 luglio con l’istituzione dei sensi unici di via Cattani e via Paolini, per proseguire poi su Zampieri Vespignani. Per le platee su via San Francesco saranno realizzate prima quelle all’intersezione con via Don Cortini e De Brocchi, indicativamente tra fine luglio e metà di agosto, e poi quelle all’incrocio Cattani-Paolini. La prima settimana di settembre verrà realizzata la segnaletica di via San Francesco, così da completare i lavori prima dell’inizio della scuola il 15 settembre. Nei prossimi mesi saranno inoltre riasfaltate le piste ciclabili ai lati del viale Cappuccini, ora oggetto di lavori per la nuova illuminazione pubblica. “Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti del quartiere, condiviso in un’assemblea pubblica, che ci consente di migliorare la sicurezza stradale di un ambito molto delicato per la forte concentrazione di istituti scolastici. Questo progetto si inserisce nel quadro degli interventi di sicurezza stradale che ogni anno realizziamo per ridurre l’incidentalità e promuovere il benessere delle persone, a partire dagli utenti più fragili”, dichiara Elisa Spada, vicesindaca con delega alla Mobilità sostenibile. Il progetto prevede un quadro economico di 100.000 euro. L’importo lavori è di 73.000 euro, duemila per attuazione piani di sicurezza e coordinamento.

In dettaglio, per quanto riguarda Via San Francesco è prevista la realizzazione di quattro nuove platee rialzate in corrispondenza degli incroci con le vie Cattani, Paolini, de Brocchi e Don G. Cortini. Le platee hanno l’obiettivo di ridurre la velocità delle vetture sulla via San Francesco.

Saranno inoltre realizzati i seguenti sensi unici: via Cattani, tratto compreso tra la via Villa Clelia e la via San Francesco, con direzione verso via San Francesco; via Paolini, tratto tra la via Villa Clelia e la via San Francesco, con direzione verso via Villa Clelia; via Zampieri Vespignani, che sarà a senso unico dalla via Amendola e via Cardinal Sbarretti, con direzione verso via Cardinal Sbarretti e il tratto da via Villa Clelia a via Cardinal Sbarretti con direzione verso via Cardinal Sbarretti. L’intervento prevede il ridisegno della segnaletica e l’inserimento, sulle vie Cattani e Paolini, di un cuscino berlinese in corrispondenza della metà dei due tratti stradali.

Sarà inoltre rafforzata la segnaletica di zona 30 su tutti gli ingressi al quartiere e saranno installati cartelli di inizio-fine di zona residenziale in particolare sulle Vie Resta, Liverani, De Brocchi, Fontanelle, Cortini, Della Nave, Zampieri Vespignani, Sbarretti, Baroncini, Manara, Gaddoni, Righi. Le platee rialzate saranno realizzate con Binder e tappeto d’usura previo adeguamento degli scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche. I “Cuscini berlinesi” saranno in materiale plastico di colore nero e giallo. Questi interventi completano l’azione iniziata circa due anni fa e che ha visto la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati sulle vie Sbarretti e Gaddoni, prima dell’incrocio con viale dei Cappuccini, per migliorare la sicurezza stradale dell’incrocio stesso.