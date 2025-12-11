Imola, quarant’anni di Solco: cooperazione sociale protagonista del welfare

Quarant’anni per il sociale. La storia del Guppo cooperativo Solco è una fetta della storia imprenditoriale e del welfare imolese e ieri tanti tra rappresentanti istituzionali, professionisti, enti del Terzo settore ed esponenti della cooperazione hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Gruppo stesso per celebrare i primi quattro decenni di attività. L’evento è stato dedicato al confronto sulle trasformazioni dell’economia sociale e sul ruolo strategico della cooperazione nella costruzione del welfare del futuro. A portare i saluti istituzionali alla platea che si è ritrovata nella sala del Seminario diocesano, è stato il vescovo Giovanni Mosciatti che ha sottolineato il valore della comunità come fondamento di ogni percorso di sviluppo sociale e umano.