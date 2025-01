Imola, “quadruplicamento ferrovia, progetto assurdo e inutile”: no dei comitati a Rfi e Regione

Quattro comitati da Ozzano a Solarolo, passando per Dozza, Imola e Castelbolognese, parlano per una voce sola, quella di Armando Martignani che ieri sera, nella sala concessa gratuitamente dal centro sociale La stalla, si è rivolta a una platea di oltre 250 cittadini. Erano in tanti all’incontro indetto per illustrare il progetto di quadruplicamento della ferrovia di cui si discute da circa un anno. Stasera si replica a Castel Guelfo con la compagine di Progetto Castel Guelfo. Mesi su mesi che non sono bastati, a Rfi che propone il progetto, e alle istituzioni che partecipano alla discussione, a fare chiarezza ma solo a procrastinare scadenze e a esacerbare le preoccupazioni. La procedura del cosiddetto “dibattito pubblico”, che si è svolto on line, si chiude ufficialmente oggi, ma senza ancora un quadro certo e definitivo.

