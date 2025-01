Il primo appuntamento è a Imola, ovviamente aperto a tutti, lunedì 27 gennaio prossimo alle 18 alla sala del Centro sociale La Stalla di Imola in Via Serraglio 20/b. L’incontro è organizzato dal coordinamento dei comitati che sono nati in questi mesi e quindi saranno tutti presenti: il comitato imolese NoViadotto, il comitato Alta velocità di Solarolo, il comitato Alta Velocità Fonti di Colunga di San Lazzaro, il Gruppo cittadino di Castel San Pietro Terme. Insieme presenteranno un’osservazione unitaria al progetto con tutte le considerazioni condivise dai gruppi delle diverse aree.

Per diffondere più possibile il lavoro fatto, i comitati saranno poi ospiti di una iniziativa promossa dal gruppo Progetto castel Guelfo il giorno successivo, martedì 28, proprio a a Castel Guelfo. «Progetto Castel Guelfo invita la cittadinanza a partecipare a un incontro pubblico informativo sul tema del quadruplicamento della linea ferroviaria alta velocità, un progetto di grande impatto per il nostro territorio» dice la referente del gruppo Vera Nicosia. L’appuntamento è fissato per le 20.30 nella Sala consiliare del Comune di Castel Guelfo. Durante questa serata i partecipanti verranno aggiornati circa il progetto e le possibili ricadute sul territorio, sia in termini di benefici sia di criticità. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare le opinioni della cittadinanza. L’incontro sarà tenuto dallo stesso Armando Martignani del Comitato imolese NoViadotto, a moderare sarà la stessa Vera Nicosia presidente di Progetto Castel Guelfo. «Come gruppo proponiamo un approccio informativo e di condivisione coi cittadini su prospettive e tematiche delicate, che riguardano il futuro del paese, sempre in un’ottica civica, apartitica e trasversale, col fine di farsi promotore di un confronto aperto, anche su temi complessi come questo» dice la presidente.