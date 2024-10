Imola, “Puliamo i fossi”: raccolti 41 sacchi di rifiuti, un telaio di bici e perfino una bombola di gpl

Un successo l’iniziativa ”Puliamo i fossi” andata in scena ieri mattina a Imola, con oltre 70 partecipanti per una giornata di pulizia e solidarietà. Sono stati raccolti 41 sacchi di rifiuti, oltre a una varietà di oggetti ingombranti, tra cui un telaio di bicicletta, una batteria, copertoni, lamiere e perfino una bombola. Un risultato che dimostra quanto sia necessario continuare su questa strada per mantenere pulito l’ambiente.

Alla giornata hanno partecipato anche figure istituzionali come l’assessora Elisa Spada, Federica Ferri dell’Ufficio Ambiente e la consigliera comunale Mirella Pagliardini, che si sono unite ai volontari nella raccolta dei rifiuti, dando un esempio concreto di impegno civico.