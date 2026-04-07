Imola protagonista a Linea Verde su Rai 1 sabato 18 aprile

Imola sarà protagonista della puntata di Linea Verde, in onda sabato 18 aprile su Rai 1 alle 11,25. Un viaggio alla scoperta del legame della città con lo sport, la bicicletta e la qualità della vita, che mette in luce esperienze e progetti realizzati con scuole e associazioni.

La puntata prende avvio dal centro storico, con uno dei simboli della città, l’Orologio, per poi toccare altri luoghi significativi: la scuola primaria Athos Rubri, il sottopasso ciclopedonale ferroviario N8 nel quartiere Marconi, il Parco delle Acque Minerali, fino all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove spicca l’opera di Eduardo Kobra dedicata ad Ayrton Senna.

Ampio spazio è dedicato al progetto Imola Loves Bike: ad aprile 2025, il Comune di Imola ha vinto il Bando Nazionale Bici in Comune, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento dello Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.a. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), classificandosi al primo posto tra gli 82 Comuni partecipanti. L’iniziativa promuove l’educazione e l’uso della bicicletta, a partire dalle scuole, attraverso corsi dedicati allo sviluppo delle capacità motorie dei bambini delle classi terze della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo grado.

All’interno della scuola Rubri – scelta per le riprese per la concomitanza con una giornata del progetto Cambiamo Rotta, che coinvolge gli istituti comprensivi IC2, IC5, IC6 e IC7 – le telecamere hanno seguito da vicino le attività con bambine e bambini, documentando momenti di apprendimento e gioco: dall’arrivo degli alunni con biciclette e caschetti fino alle esercitazioni pratiche guidate dagli istruttori.

In questa occasione, Andrea Minguzzi, campione olimpico, ex lottatore, e Andrea Mastrangelo, ex pallavolista della nazionale italiana, assieme al conduttore Francesco Gasparri, hanno partecipato alle attività, dalla scherma alla pallavolo, condividendo con ragazze e ragazzi esperienze e valori dello sport. In quest’ambito Maria Teresa Grilli, dirigente scolastica dell’IC6, ha raccontato valore del progetto “Cambiamo Rotta” e dello sport all’interno delle scuole per la salute di studenti e studentesse.