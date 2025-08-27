Imola, prossimi lavori alla Cra Venturini novanta posti da “spostare”

«Abbiamo oltre un anno per lavorare e lo stiamo già facendo - argomenta l’assessora al Welfare Daniela Spadoni interpellata in merito -. Gli obiettivi sono due : mantenere tutti i posti attuali e mantenerli in città, riorganizzare al meglio i servizi per gli anziani con strutture ammodernate ma non solo, anche attraverso una riorganizzazione delle risorse e degli spazi a disposizione sul territorio. Questo essendo consapevoli anche di avere un margine di tempo maggiore perché l’accreditamento delle strutture da parte della regione è stato prorogato al 31 dicembre 2026».La polemica«Non mi opporrò alla prospettata riqualificazione strutturale della Cra Venturini: si tratta di un intervento necessario e importante. Tuttavia, è cruciale mantenere alta l’attenzione sulla questione della redistribuzione dei posti letto, considerando che la riduzione prevista potrebbe impattare significativamente sul fabbisogno territoriale, dove le liste d’attesa sono già molto lunghe. È fondamentale avere chiarezza su come verranno ricollocati questi posti per non compromettere i servizi essenziali». Commenta così il consigliere della Lega Daniele Marchetti che chiarisce anche come la riqualificazione strutturale non include l’efficientamento energetico. «In passato ho già portato all’attenzione delle istituzioni le criticità legate alle condizioni interne della struttura, come le temperature torride che mettono in difficoltà gli ospiti. Tuttavia, è importante sottolineare che l’intervento di riqualificazione strutturale non include l’efficientamento energetico, che resta una questione separata. Mi auguro che si valuti seriamente la possibilità di accedere a fondi specifici per affrontare anche questo aspetto, rendendo la struttura più vivibile ed economicamente sostenibile». Infine, Marchetti richiama la necessità di un confronto sul socio-sanitario: «Avevo chiesto di affrontare questi argomenti in una sorta di Stati generali della sanità, con la promessa di una commissione sanità che, ad oggi, non è ancora stata convocata. È necessario dare risposte concrete e un impegno serio su temi così importanti per il nostro territori». Il commento di Fratelli d’Italia arriva attraverso le parole del consigliere Simone Carapia: «In sintesi il piano di rilancio per la Cra Venturini comporterà un costo di 2,3 milioni di euro e la riduzione del 65% dei posti letto (da 144 posti si passerà a 50). Un semplice pensiero: in che condizioni è la Cra Venturini oggi se per renderla adeguata servono 2,3 milioni per avere 50 posti decenti quando oggi ne sono previsti 144? Questa situazione è frutto di anni di negligenza e disinteresse con l’aggravante della perdita di 94 posti in un territorio dove ci sono liste di attesa di 500-600 persone. Ma non si vergognano un po’? Una amministrazione tutta impostata a rombi e canzonette con accoglienza per i vip, casa degli eventi ecc... era meglio pensare a creare strutture idonee per i nostri anziani».