Imola, proposta di legge bipartisan per promuovere il turismo dei motori

Una legge che riconosca la valenza del turismo motoristico per il nostro Paese e che guardi all’innovazione e alla valorizzazione dei territori partendo proprio dal fondamentale settore del Made in Italy dei motori. Una proposta di legge bipartisan sul turismo motoristico che riguarda da vicino il territorio imolese e che i promotori, sarà illustrata l’onorevole Stefano Vaccari del Pd il senatore Gianni Berrino di Fratelli d’Italia, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare Amici dei motori che conta circa cinquanta parlamentari di quasi tutti i gruppi politici, presenteranno mercoledì in sala stampa alla Camera. La proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con Città dei motori, l’associazione dell’Anci che raggruppa trentanove Comuni rappresentativi del settore fra cui Imola. Oltre a Vaccari e Berrino, primi firmatari della proposta di legge, saranno presenti l’onorevole Mauro D’Attis (FI, segretario dell’Intergruppo), l’onorevole Andrea Dara (Lega) e il senatore Costanzo Della Porta (FdI) dell’Ufficio di presidenza. Presenti per Città dei motori il presidente Luigi Zironi, sindaco di Maranello, assieme al segretario generale Danilo Moriero. E’ prevista la presenza di rappresentanti dell’Aci, della Federazione Motociclistica Italiana (Fmi) e dell’Automotoclub Storico Italiano (Asi).

Tra i punti salienti della proposta di legge l’istituzione della consulta nazionale e di un fondo annuale per il turismo motoristico; la promozione internazionale dell’Italian Motor Week, la settimana dell’orgoglio motoristico italiano; la certificazione della “Bandiera a scacchi” per i comuni capaci attrarre i flussi turistici nazionali e internazionali valorizzando i brand italiani; l’approvazione del calendario nazionale degli eventi motoristici da parte del Ministero del Turismo. Sono in totale 9 i deputati e 18 i senatori, provenienti da diversi gruppi politici, cofirmatari della proposta di legge e che condividono l’obiettivo di accrescere le opportunità di promozione e di sviluppo del comparto turistico nazionale, promuovendo un prodotto turistico motoristico innovativo, molto attrattivo nel mondo e destagionalizzato.