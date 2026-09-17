Imola, Pronto soccorso: da lunedì l’area del triage in cantiere

Da lunedì prossimo a venerdì 25 settembre compresi, l’area triage, ovvero accoglienza, del pronto soccorso diventa un cantiere. Durante gli interventi di riqualificazione degli spazi, il pronto soccorso resterà regolarmente operativo. L’attività di triage sarà però temporaneamente svolta in due ambulatori e i percorsi nuovi di accesso, fa sapere l’Ausl di Imola, saranno supportati, oltre che dai professionisti in servizio, anche da volontari della protezione civile.

«I pazienti saranno indirizzati dagli operatori in base alla modalità di accesso al pronto soccorso - spiega l’azienda in una nota -: un ambulatorio sarà dedicato alle persone che arrivano in ambulanza o con la propria auto; un secondo ambulatorio sarà dedicato alle persone che accedono autonomamente dall’ingresso pedonale. La temporanea riorganizzazione comporterà quindi una modifica dei percorsi abituali. Per facilitare l’orientamento e la gestione dei flussi saranno inoltre presenti, per tutta la durata degli interventi, i volontari della Protezione Ccvile, indicativamente dalle ore 7 alle 17».

I lavori rientrano in un più ampio progetto di miglioramento e riqualificazione degli spazi del pronto soccorso, definito anche attraverso il confronto con le professioniste e i professionisti che vi operano quotidianamente. L’obiettivo è rendere gli ambienti e i percorsi più funzionali e, al tempo stesso, migliorare le condizioni di sicurezza per il personale e per i cittadini, con particolare attenzione a un’area delicata come quella del triage. L’Azienda Usl di Imola si scusa per gli eventuali disagi che potranno verificarsi e ringrazia pazienti, persone accompagnatrici e cittadinanza per la collaborazione.