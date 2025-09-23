Imola, progetto “Un s’bóta veja gnét”: oltre 5 tonnellate di eccedenze alimentari donate nei primi 6 mesi del 2025 e venerdì tappa al Mercato della Terra

Subito dopo l’illustrazione dei dati, i produttori del Mercato della Terra e i volontari di Slow Food Imola racconteranno come evitare gli sprechi a tavola utilizzando integralmente la materia prima, e permetteranno al pubblico di assaggiare i sapori del territorio in un aperitivo preparato con ingredienti freschi e utilizzati in ogni loro parte. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Il Mercato della Terra di Imola esiste dal 2013 e si tiene ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 al Mercato ortofrutticolo di viale Rivalta. Lo curano i volontari della condotta Slow Food Imola e raduna, in alternanza in base ai raccolti di stagione, una ventina di agricoltori, allevatori, casari, più qualche artigiano selezionati in base al regolamento dei Mercati della Terra di Slow Food Italia con cui è in rete. Si tratta di agricoltori per lo più certificati biologici, tutti vengono visitati e si sceglie chi lavora nel rispetto dei suoli, portando solo prodotti stagionali o da filiere controllate. Qui si organizzano regolarmente laboratori, degustazioni, assaggi momenti di approfondimento e condivisione.