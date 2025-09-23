Imola, progetto “Un s’bóta veja gnét”: oltre 5 tonnellate di eccedenze alimentari donate nei primi 6 mesi del 2025

“Un s’bóta veja gnét”, ovvero “non si butta via niente”, la campagna promossa dal Comune di Imola in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin off dell’Università di Bologna continua a portare risultati eccellenti e fa tappa al Mercato della Terra di Imola per far conoscere gli ultimi dati sul recupero delle eccedenze alimentari. L’appuntamento è venerdì 26 settembre alle 18 al Mercato della Terra di Imola, in viale Rivalta 10-12. Il Comune di Imola, Hera, Last Minute Market e le imprese e associazioni imolesi aderenti al progetto, presenteranno gli ultimi dati sul recupero di prodotti alimentari. Subito dopo, i produttori del Mercato della Terra e i volontari di Slow Food Imola racconteranno come ridurre gli sprechi alimentari, dal campo alla tavola, e permetteranno al pubblico di assaggiare i sapori del territorio durante un aperitivo preparato con ingredienti freschi e utilizzati in ogni loro parte. L’ingresso è libero e aperto a tutti.