Imola, procede il cantiere del kartodromo «Apriremo nel giro di pochi mesi»

Il cantiere per il nuovo kartodromo alla periferia di Imola è iniziato a marzo scorso e da allora non si è mai fermato. Una data di apertura ancora non c’è, ma dalla veneta Theway che ha presentato il progetto e lo sta realizzando sono ottimisti: «In questo momento puntiamo ad essere aperti al pubblico in questi primi mesi del 2026». Il progetto non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla presentazione che venne fatta in grande stile all’autodromo nel novembre del 2024, qualche novità potrebbe però aggiungersi. «Stiamo valutando l’inserimento di alcune novità per rendere sempre più coinvolgente l’esperienza in pista - confermano dall’azienda -. Per quanto riguarda il parco mezzi confermiamo che sarà composta da 30 kart per gli adulti (dai 15 anni compiuti in su), 12 per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e 2 kart con comandi al volante per persone diversamente abili ».

Il cantiere procede tutto sommato nei tempi. «Ovviamente come in tutti i progetti così ambiziosi e articolati ci sono delle fasi in cui tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito e altri in cui devi far fronte a contrattempi fisiologici - rispondono dal Veneto -. L’importante, per quanto ci riguarda, è viverli sempre come un’ulteriore sfida per arrivare ad offrire la miglior esperienza in pista. Ecco perché non abbiamo voluto forzare nessuna tappa. Preferiamo curare ogni dettaglio con il massimo della cura piuttosto che dover correre e rischiare di non realizzare al meglio l’idea che abbiamo in mente». In questo momento il cantiere sta procedendo con la realizzazione della sezione indoor della pista, con tutte le strutture sopraelevate che la comporranno. Successivamente saranno completate le sezioni outdoor e le aree dedicate al pubblico.

L’azienda vicentina festeggerà proprio quest’anno il 25° anniversario della fondazione, ha visto quindi evolversi un settore, quello del divertimento legato al motorsport. «In questi anni abbiamo avuto modo di studiare i bisogni delle persone e, su questi, definire un’esperienza in pista che potesse soddisfarli, abbracciando tutte le evoluzioni tecnologiche che negli anni hanno permesso di rendere sempre più coinvolgente una corsa sui kart. Il settore karting a sua volta si sta evolvendo, una novità è certamente quella di avvicinarsi sempre più al grande pubblico. Un percorso che anche noi abbiamo deciso di seguire, offrendo un’esperienza in pista focalizzata sul divertimento, sicura e adatta davvero a tutti. Il nostro pubblico di riferimento è composto sia da appassionati di kart e motorsport, sia da tutte quelle persone che possono aver voglia di vivere una serata di puro divertimento ed energia in pista. Abbiamo inoltre un programma dedicato agli eventi aziendali che mette a disposizione il divertimento in pista e la sua energia in funzione degli obiettivi aziendali e di team building». Il fatto che Imola non sia più inserita nel calendario di Formula uno potrebbe costituire motivo di preoccupazione, visto che quando tutto è partito la situazione era diversa. «Imola è un territorio che ha la passione per il motorsport nel sangue - non ha dubbi l’azienda -. A prescindere dall’inserimento o meno nel calendario F1, gli appuntamenti per gli appassionati sappiamo che non mancheranno, e noi puntiamo ad essere un’opportunità in più quando arriveranno sul territorio». Intanto è partita la fase di raccolta delle candidature per chi vorrà entrare a far parte del team “Theway”, che gestisce direttamente anche la parte di food and drink (’indirizzo a cui mandare eventuali candidature è risorseumane@thewaykart.com).