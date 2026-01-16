Imola, procede il cantiere del kartodromo «Apriremo nel giro di pochi mesi»

Il cantiere per il nuovo kartodromo alla periferia di Imola è iniziato a marzo scorso e da allora non si è mai fermato. Una data di apertura ancora non c’è, ma dalla veneta Theway che ha presentato il progetto e lo sta realizzando sono ottimisti: «In questo momento puntiamo ad essere aperti al pubblico in questi primi mesi del 2026». Il progetto non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla presentazione che venne fatta in grande stile all’autodromo nel novembre del 2024, qualche novità potrebbe però aggiungersi. «Stiamo valutando l’inserimento di alcune novità per rendere sempre più coinvolgente l’esperienza in pista - confermano dall’azienda -. Per quanto riguarda il parco mezzi confermiamo che sarà composta da 30 kart per gli adulti (dai 15 anni compiuti in su), 12 per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e 2 kart con comandi al volante per persone diversamente abili ».