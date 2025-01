Imola, primo summit fra il sindaco e la nuova direttrice dell’Ausl

IMOLA. Questa mattina il sindaco di Imola Marco Panieri ha incontrato Agostina Aimola, nuova direttrice generale dell’Ausl imolese, assieme al direttore generale uscente Andrea Rossi. L’incontro, fa sapere il Comune, «è stato l’occasione per un passaggio di consegne approfondito, con un focus sulle prospettive e gli investimenti futuri per la sanità pubblica del territorio». Nel corso della giornata, inoltre, Aimola e Panieri hanno partecipato all’inaugurazione della Casa della comunità di Imola-Mordano, realizzata grazie ai fondi Pnrr.

Nel fare gli auguri di buon lavoro alla neo direttrice generale, il primo cittadino spiega che nell’incontro di questa mattina «abbiamo fatto un passaggio di consegne approfondito e puntuale con il direttore generale uscente, che ringrazio per la disponibilità e il lavoro di questi anni. La nostra prospettiva e il progetto a lungo termine - aggiunge Panieri - è molto chiaro e condiviso, ora la sfida è finalizzare e ottimizzare gli investimenti e le implementazioni nate dai fondi Pnrr». Da parte sua, Aimola afferma che ora «inizia un percorso importante, che parte sulle solide basi costruite in questi anni e alla luce del Pnrr, e che ci vedrà consolidare, strutturare e tutelare i servizi sanitari in tutto il Circondario imolese».