Imola, primo giorno di scuola per 1.650 bambini da zero a 6 anni

Questa mattina a Imola è suonata la prima campanella del nuovo anno educativo per oltre 1.650 bambini fra zero e sei anni. Sono infatti riprese, fa sapere il Comune, le attività di tutti i nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati e delle scuole dell’infanzia comunali e paritarie. Come avviene ogni anno, il sindaco Marco Panieri e il vicesindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari hanno visitato alcune scuole “per portare simbolicamente a tutti i bambini e le bambine, alle educatrici, al personale e a tutti i gestori il saluto e l’augurio di buon anno scolastico a nome della città”. In particolare, Panieri e Castellari hanno fatto visita al nido e alla scuola dell’infanzia ‘Santo Spirito’, in via Pisacane, e successivamente al nido e alla scuola dell’infanzia comunale di Sesto Imolese.