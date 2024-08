Imola, primo caso di West Nile sul territorio registrato a Casola Canina un 76enne in prognosi riservata

Primo caso nell’Imolese di infezione da virus West Nile, rilevato a Casola Canina. Un uomo di 76 anni è ricoverato all’ospedale di Imola, in prognosi riservata, con una forma neuro-invasiva. L'infezione da virus West Nile (WNV), trasmessa all'uomo da zanzare del genere Culex (zanzara comune), decorre in modo asintomatico nella maggior parte dei casi, ma può anche presentarsi con febbre, cefalea, e altri sintomi lievi a risoluzione spontanea o, sporadicamente, manifestarsi con forme più gravi che interessano il sistema nervoso centrale (meningite, meningoencefalite). Il virus può essere pericoloso soprattutto in pazienti già debilitati.

Il virus West Nile è endemico, ovvero presente in maniera stabile, nella nostra Regione e in quelle del bacino padano. Il suo ciclo di moltiplicazione si sviluppa fra alcune specie di uccelli e le nostre zanzare comuni (Culex spp.). L'uomo, come pure i cavalli, viene occasionalmente infettato tramite punture di zanzare e non è in grado di trasmettere l'infezione ad altre zanzare, né ad altre persone.

Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 15 agosto ndr) sono stati segnalati in Italia 99 casi confermati di virus West Nile; di questi 60 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (36 Emilia-Romagna, 14 Veneto, 4 Friuli-Venezia Giulia, 2 Puglia, 1 in Lombardia, 1 Calabria, 2 casi di importazione). Tra i casi confermati sono stati notificati 4 decessi (2 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Emilia-Romagna). La sorveglianza veterinaria attuata su zanzare, cavalli, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del virus in 33 province nelle regioni Abruzzo, Toscana, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia.