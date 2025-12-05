Imola: primi laureati in “Tecnologie dei sistemi informatici”

Un momento della proclamazione del 4 dicembre
Un momento della proclamazione del 4 dicembre

Nell’Aula Magna di Palazzo Vespignani (Via Garibaldi, 24 - Imola), alla presenza dell’assessora all’istruzione e Università, Gianna Gambetti, dell’assessore alla innovazione e sviluppo economico Pierangelo Ruffini, del delegato del Rettore per la sede di Imola prof. Franco Callegati, della responsabile UOS della sede di Cesena prof.ssa Silvia Mirri, del coordinatore e vicecoordinatore del corso di laurea, prof. Stefano Ferretti e prof. Vittorio Ghini, si è tenuta il 4 dicembre la cerimonia di proclamazione dei primi laureati in “Tecnologie dei sistemi informatici”, un percorso di laurea triennale professionalizzante del Dipartimento in Informatica - Scienza e Ingegneria avviato nell’anno accademico 2022-2023.

“Siamo molto orgogliosi di questi giovani - sostiene il professore Franco Callegati - che rappresentano il primo risultato tangibile dell’impegno profuso dal Dipartimento di Informatica nell’implementazione di una offerta didattica innovativa anche nella sede di Imola, rispondendo a una domanda crescente di competenze tecniche, trasversali e aggiornate”.

Daniel Moreira Marinella, Gabriele Broccoli, Tommaso Stefani sono i primi studenti che hanno conseguito il titolo di laurea. I neolaureati hanno già ricevuto proposte di lavoro, a dimostrazione di un settore che richiede con urgenza l’inserimento di figure professionali qualificate.

Il corso in “Tecnologie dei sistemi informatici”

Il corso di laurea a orientamento professionale in “Tecnologie dei sistemi informatici” è il frutto della stretta collaborazione tra l’Università di Bologna e le aziende del territorio. La sua attività didattica è basata sui principi del “learning by doing” e del “learning by thinking”, permettendo agli studenti di verificare direttamente sul campo le conoscenze apprese in aula. Come le lauree triennali, anche questa laurea professionalizzante ha una durata di 3 anni. Il suo percorso è però strutturato diversamente: infatti per un terzo è dedicato all’approfondimento teorico, per un terzo viene realizzato attraverso la frequenza di diversi laboratori e per un terzo prevede lo svolgimento di tirocini presso le aziende convenzionate del territorio. Sono privilegiati infatti gli aspetti formativi più direttamente spendibili nel mondo del lavoro, pur contribuendo alla costruzione di una solida mentalità scientifico-ingegneristica.

Il corso di studio forma professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e applicazioni in ambito informatico, in particolare quelli operanti in rete e dispiegati in cloud su piattaforme di virtualizzazione e su sistemi embedded, concentrando l’interesse principalmente sugli aspetti software e di configurazione software dei sistemi. In particolare, la prova finale abilita all’esercizio della professione di Perito Industriale Laureato.

Il corso di laurea in “Tecnologie dei sistemi informatici” è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese del territorio, più precisamente, le imprese che a vario titolo hanno supportato questo corso sono le seguenti: Imola Informatica, Alexide srl, Bucci Automations , Energo Logistic , Maggioli, Onit , Spot Software, Unitec, Sacmi, Marchesini , VEM Sistemi.

