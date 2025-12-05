Imola: primi laureati in “Tecnologie dei sistemi informatici”

Nell’Aula Magna di Palazzo Vespignani (Via Garibaldi, 24 - Imola), alla presenza dell’assessora all’istruzione e Università, Gianna Gambetti, dell’assessore alla innovazione e sviluppo economico Pierangelo Ruffini, del delegato del Rettore per la sede di Imola prof. Franco Callegati, della responsabile UOS della sede di Cesena prof.ssa Silvia Mirri, del coordinatore e vicecoordinatore del corso di laurea, prof. Stefano Ferretti e prof. Vittorio Ghini, si è tenuta il 4 dicembre la cerimonia di proclamazione dei primi laureati in “Tecnologie dei sistemi informatici”, un percorso di laurea triennale professionalizzante del Dipartimento in Informatica - Scienza e Ingegneria avviato nell’anno accademico 2022-2023.

“Siamo molto orgogliosi di questi giovani - sostiene il professore Franco Callegati - che rappresentano il primo risultato tangibile dell’impegno profuso dal Dipartimento di Informatica nell’implementazione di una offerta didattica innovativa anche nella sede di Imola, rispondendo a una domanda crescente di competenze tecniche, trasversali e aggiornate”.

Daniel Moreira Marinella, Gabriele Broccoli, Tommaso Stefani sono i primi studenti che hanno conseguito il titolo di laurea. I neolaureati hanno già ricevuto proposte di lavoro, a dimostrazione di un settore che richiede con urgenza l’inserimento di figure professionali qualificate.