Presidio per la pace questa mattina a Imola, con suoni e danze per dire no alla guerra. “Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta”: ecco lo slogan scelto dai pacifisti per la Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina. Il presidio in piazza Caduti per la libertà (piazzetta dell’orologio) è stato promosso dal Comitato Pace e Diritti del circondario imolese.