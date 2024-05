Imola, presentato il Gran Premio di F1 attesi 200mila spettatori ma per il dopo 2025 l’Aci è prudente VIDEO GALLERY

Sarà ancora una volta un ritorno, questa volta dopo l’anno orribile dell’alluvione che cancellò in Romagna anche il Gp di Formula uno di Imola. Attesi 200mila spettatori, ancora solo 9000 biglietti in prevendita per la giornata di gara della domenica, morale alle stelle degli organizzatori. Per un Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy che punta all’effetto batticuore con l’evoluzione della Ferrari SF-24 da ieri in pista a Fiorano per il filming day prima della gara sul Santerno. Una tappa, la prima in Europa del campionato mondiale, che quindi diventerà cruciale per la “rossa” di casa, ma anche per altre scuderie, Mc Laren in primis, l’obiettivo di tutte le squadre al momento, infatti , è sempre lo stesso: battere la Red Bull e soprattutto Max Verstappen che fin qui sono parsi invincibili.

Se lo spettacolo si annuncia garantito in pista, anche la città e l’Emilia-Romagna si sono preparate all’evento. «Il ritorno dopo un anno molto difficile per il territorio e la regione porta tanta voglia di rimettersi in gioco e sarà ancora di più un’occasione per dare al nostro Paese una grande vetrina nel mondo – ha detto durante la presentazione del Gp il sindaco di Imola Marco Panieri -. Imola è pronta, abbiamo fatto investimenti importanti in particolare lungo i 1500 metri che si possono percorrere a piedi dalla stazione dei treni, rinnovata, all’autodromo attraverso il cuore della città che offrirà anche molte occasioni di intrattenimento, fra cui le mostre su Senna nel trentennale della morte. Rinnovata e potenziata la fan zone».