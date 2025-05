Imola, presentati i lavori di piazzale Marabini

I lavori di riqualificazione al piazzale esterno della stazione di Imola, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in sinergia con il Comune di Imola, sono stati illustrati questa mattina dal responsabile Ingegneria e Investimenti della Direzione Stazioni di RFI, Antonello Martino e dal sindaco di Imola, Marco Panieri alla presenza dell’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo.

Obiettivo della riqualificazione dell’area, di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) è stato trasformare la stazione di Imola in un nodo di mobilità più efficiente, inclusivo e rispettoso dell’ambiente, contribuendo allo sviluppo di un sistema di trasporto più sostenibile e integrato.

Piazzale Marabini, diventa così hub intermodale grazie a una riorganizzazione alle diverse modalità di spostamento. Al nuovo parcheggio da 72 posti auto, realizzato dal Comune nell’area dell’ex scalo merci e disponibile da dicembre 2024, si aggiungono ora 152 stalli per biciclette e 21 per motocicli, oltre a una nuova pista ciclabile per raggiungere in sicurezza la stazione anche su due ruote. Aree di sosta riservate sono poi state create per i taxi, cui è stato riservato l’utilizzo di un fabbricato adiacente appositamente realizzato.

Per rendere più comodo e rapido il servizio di accompagnamento, è stata realizzata una corsia “kiss and ride”, riservata a chi deve lasciare o prendere i passeggeri in modo veloce. Sono state create anche due nuove aree di sosta per le persone con mobilità ridotta, oltre a spazi dedicati agli autobus. Attenzione anche ai locali commerciali – con due stalli riservati al carico e scarico delle merci - e alla sicurezza, con due posti auto destinati ai mezzi della Polizia Ferroviaria.

Un altro intervento ha riguardato l’accesso al sottopasso passante, con la realizzazione di una pensilina a copertura della scala di accesso, ora adeguata alle nuove normative in tema di sicurezza e attrezzata con nuove pavimentazioni, segnaletica tattile e una rampa con doppio corrimano e doppio scivolo a norma per le biciclette. Riqualificati anche il marciapiede antistante la stazione e le aree verdi circostanti. In particolare, sono state mantenute le aiuole esistenti - riorganizzate per garantire attraversamenti più sicuri - e sono state messe a dimora nuove piante ornamentali, per rendere l’ambiente più bello e sostenibile.

Rinnovata anche l’illuminazione della piazza della stazione e del viale di accesso, con corpi illuminanti a led e nuovi pali, grazie al project di Hera Luce sviluppato con il Comune di Imola che comprende gli oltre 11mila punti luce della città. Una rivoluzione della luminosità urbana che cambia il volto anche della piazza, contribuendo a garantirne decoro e sicurezza.

Complessivamente si è trattato di un intervento molto importante, con un cantiere che ha avuto un impatto significativo sul servizio per passeggeri e pendolari, ma che oggi consegna alla città una piazza della stazione con un assetto urbano più funzionale e adeguato. L’investimento complessivo di RFI è stato di 2,4 milioni di euro, con un contributo da parte del Comune di Imola di 200mila euro.