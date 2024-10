Imola, prendersi cura degli alberi in città: due incontri per imparare

“Alberi in città Istruzioni per l’uso” è il titolo del doppio appuntamento con Stefano Tedioli a Palazzo Tozzoni di Imola giovedì 31 ottobre e giovedì 14 novembre alle 18. A organizzarlo l’Associazione culturale “Nel Giardino, nella Natura” in collaborazione con Imola Musei. La premessa dell’incontro è che tutti amano gli alberi, ma non tutti sono disposti a prendersene cura. Per questo Tedioli, European Tree Worker specializzato nella gestione degli alberi darà a chi è curioso diverse “dritte”. Nel 2018 con altri cinque professionisti ha fondato “Alberi sparsi”, la prima rete di imprese in Italia che si occupa di gestione del verde. Nei due incontri affronterà il tema degli alberi a 360 gradi: le corrette pratiche da svolgere (e non) per prendersi cura degli alberi, le diverse professionalità a cui possiamo rivolgerci, gli errori da non commettere, fin dalle prime fasi di impianto, per non compromettere la vita futura dell’albero. Per partecipare agli incontri non occorre la prenotazione e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

