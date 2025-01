Imola, premiazione dei giovani talenti del kart: riconoscimenti anche a mamme e nonne

I kart tornano protagonisti domenica 26 gennaio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, che ospiterà per la terza volta la premiazione dei piloti che si sono distinti nella classifica di Coppa Italia - Zona 3, nel corso della stagione 2024. Nel complesso, saranno ben 31 i piloti premiati, divisi nelle 12 categorie della Coppa Italia per la Zona 3, che include Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo. Va sottolineato che la Zona 3 è quella che quest’anno ha avuto più partecipanti, fra tutte le zone d’Italia, ben 775 piloti. Numero che non a caso campeggia anche nelle locandine dell’evento.

L’evento è ideato e organizzato dallo storico direttore di gara imolese Anzio Landi, anche quest’anno scelto da Aci Sport come referente per il karting in Emilia-Romagna e Toscana.