Imola, premiato Danilo Galassi: “Un prezioso contributo alla promozione turistica”

Ieri pomeriggio, il sindaco Marco Panieri ha consegnato un riconoscimento ufficiale a Danilo Galassi, figura di riferimento per il mondo economico e associativo imolese. Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza della moglie, dei rappresentanti di ConfCommercio Ascom Imola e degli Assessori Elena Penazzi e Pierangelo Raffini, è stata conferita una targa in segno di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale.

Il riconoscimento è stato assegnato a Galassi per il prezioso contributo offerto alla promozione turistica della città, per la visione, la passione e lo spirito imprenditoriale, nonché per l’impegno istituzionale e associativo profuso in ConfCommercio Ascom Imola – di cui è stato Presidente dal 2000 al 2018 – e in numerose realtà del territorio, tra cui il Consiglio della Cassa di Risparmio di Imola.

Imprenditore noto anche per essere stato a lungo titolare dell’Hotel Ristorante Molino Rosso, storico punto di riferimento all’ingresso della città sull’asse autostradale, Galassi ha rappresentato un esempio di accoglienza, innovazione e qualità, contribuendo a valorizzare l’immagine di Imola in Italia e all’estero.

La cerimonia si è tenuta in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Governo e celebrata ieri in tutta Italia per promuovere le eccellenze produttive e culturali del nostro Paese. Anche Imola ha voluto aderire con un’iniziativa simbolica, individuando in Danilo Galassi una delle personalità che hanno saputo interpretare al meglio i valori del Made in Italy.