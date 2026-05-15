Imola, post alluvione: ci sono ancora diversi cantieri in corso

La Città metropolitana di Bologna ha fatto il resoconto delle risorse ottenute fin qui e impegnate per i ripristini dei danni sulle strade e le infrastrutture di sua competenza, dopo le alluvioni. Ammontano complessivamente a quasi 130 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio della Città metropolitana, Imolese compreso, colpito dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Di queste, circa 100 milioni sono stati destinati alla Città metropolitana per interventi diretti relativi al 2023, 14,6 milioni sono affidati a Consap e circa 12,6 milioni sono stati anticipati dalla Città metropolitana stessa per le somme urgenze dell’alluvione 2024. Sono inoltre in corso ulteriori richieste di finanziamento principalmente per l’adeguamento prezzi delle opere.