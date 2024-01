Imola, Ponte di viale Dante, il sindaco Panieri assicura: “I lavori procedono come previsto”

«I lavori sul ponte di viale Dante procedono come previsto». Così il sindaco Panieri dopo il sopralluogo con l’azienda incaricata avvenuto mercoledì nel cantiere che dal 16 ottobre scorso sta interessando una delle opere più strategiche della città e uno dei tre punti di accesso alle aree collinari. Un intervento lungo quattro mesi, progettato dallo Studio Piacentini Ingegneri di Casalecchio e affidato alla ditta Pro Service Costruzioni Srl di Vignola (Modena), impattante anche per i costi pari a un milione e 170 mila euro, coperti quasi interamente dai fondi Pnrr e per la parte restante cofinanziato da Area Blu (68 mila euro) e dal Comune (13 mila euro).

Le parole del sindaco sono però servite a spazzare via in un attimo alcune voci che negli ultimi giorni iniziavano a circolare sotto l’Orologio, ovvero di ipotetici ritardi che avrebbero prolungato i quattro mesi previsti di lavori e di conseguenza anche i disagi per i cittadini e i commercianti (già scontenti da mesi) delle tante attività presenti al di là del fiume. Ergo, un bel danno economico e di immagine in vista dei primi appuntamenti in autodromo. «Ormai ci siamo, questi sono gli ultimi sforzi per un intervento decennale di riqualificazione e sicurezza» ha aggiunto il primo cittadino.

Il ponte, come da cronoprogramma, rimarrà quindi chiuso fino a fine febbraio per i lavori di consolidamento e nuova pavimentazione della parte superiore, poi riaprirà al traffico (oggi è sempre possibile attraversarlo soltanto a piedi o in bicicletta nella corsia dedicata) e i lavori interesseranno solo la parte sottostante della struttura. Apertura prevista giusto in tempo per il Wec, il Mondiale Endurance di ritorno a Imola dopo 50 anni, in programma all’Enzo e Dino Ferrari dal 19 al 21 aprile.

Se così sarà il Comune sarà riuscito a mantenere anche questa seconda promessa dopo quella rispettata un mese fa quando, prima di Natale, ha ristabilito, stando nei 50-60 giorni previsti, il doppio senso di circolazione nei pressi del semaforo tra viale Dante e le vie Pirandello e Graziadei. Una soluzione necessaria a causa dei lavori sulla prima campata del ponte e che dopo i primi giorni di comprensibile difficoltà per gli automobilisti non ha creato particolari criticità.