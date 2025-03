Imola, polemiche per il circo con animali, ma lo spettacolo va avanti

Gli animalisti imolesi ieri annunciavano due presidi contro il Circo di Maya Orfei che nei giorni scorsi ha piantato le tende in via Pirandello. Due presidi dalle 15 alle 18 annunciati per sabato 22 marzo e sabato prossimo 29 marzo. Perché il circo in effetti è autorizzato a rimanere e a fare il suo spettacolo da oggi al prossimo 30 marzo nell’area consueta. Spettacolo che va avanti e non ha al momento subito alcun cambio di programma, nonostante ieri su alcuni dei manifesti affissi in città siano comparse le scritte “annullato”. «Opera degli animalisti - facevano sapere ieri dallo stesso circo di via Pirandello - non sappiamo dove le abbiano messe esattamente, ma sappiamo che ci saranno delle proteste, lo abbiamo capito anche dai social. Noi andiamo avanti siamo regolarmente autorizzati».

Per il momento, il “presidio” più numeroso è quello dei curiosi, molte sono le famiglie anche con bambini piccoli, che da quando sono stati messi al pascolo gli animali all’aperto, nel prato davanti ai tendoni allestiti per lo spettacolo, si radunano per osservare e fotografare in particolare i cammelli o l’elefante. Il Comune conferma di non aver annullato alcuno spettacolo e al momento gli operatori del circo continuano a fare pubblicità allo spettacolo con la distribuzione dei biglietti omaggio ai semafori o con l’altoparlante per le vie della città. L’opinione pubblica imolese intanto si divide sui social e in particolare sulla frequentata pagina “Sei di Imola se...” dove qualche giorno fa era stato postato il primo intervento polemico sull’opportunità di avere ancora in città un circo con gli animali. A quanto pare non c’è un pensiero univoco su questo tipo di spettacolo, ci sono i tolleranti, i frequentatori che vanno a vedere lo spettacolo e gli animalisti distribuiti in pari misura. Il circo per il momento resta a Imola.