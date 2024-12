Imola, pista ciclabile lungo via D’Agostino e via Montanara: incontro pubblico mercoledì 11 dicembre

Il Comune di Imola organizza un incontro pubblico per presentare la proposta di progetto, nell’ambito più ampio del completamento dell’asse attrezzato, della nuova pista ciclabile, delle alberature e delle aree di sosta previste lungo via D’Agostino e via Montanara. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 20.30, presso il Centro Sociale La Tozzona, in via Punta 24, Imola. All’incontro interverranno Elisa Spada, Assessora all’Ambiente, mobilità sostenibile, politiche di genere e partecipative, e i tecnici della società Area Blu Spa.

Così l’assessora Elisa Spada: “Questo incontro ha l’obiettivo di condividere con la cittadinanza la proposta di progetto, rispondere alle domande e raccogliere le eventuali osservazioni che saranno utili per migliorare la proposta definitiva, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale a fare dei progetti di rigenerazione l’occasione per ricucire la rete della mobilità sostenibile, migliorare la sicurezza stradale e la qualità dello spazio pubblico e dare risposta alle esigenze emerse nel tempo da cittadine e cittadini. Vi invito a partecipare, contribuendo a migliorare con le proprie idee e proposte il progetto”.