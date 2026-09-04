Imola, piscina Ortignola: nessun accordo, riapertura forse a ottobre

Fumata nera per una riapertura imminente della piscina Ortignola, del resto non era verosimile attendersi un accordo fra le parti. Ortignola srl e Sport up, che aveva avuto in concessione l’attività sportiva dei corsi dal gestore Deai compartecipe nella stessa società sportiva dilettantistica, non si sono messe d’accordo come aveva chiesto loro di fare il giudice lo scorso 12 agosto. L’aggiornamento in questione dell’ intricata vicenda legale, per cui le parti in causa vanno avanti da anni a suon di carte bollate, riguarda il provvedimento che avrebbe dovuto accogliere la richiesta da parte di Sport up di rientrare in piscina per organizzare le attività, alla quale era stato teoricamente concesso a fronte di una provvisionale di circa 300mila euro che però non è stata mai versata, annullando così quella possibilità. Nell’ultima udienza del 2 settembre, alla quale le parti sono arrivate senza accordo, Ortignola srl aveva portato la sua proposta con cui avrebbe concesso loro di stare lì dal primo novembre 2026 al 31 luglio 2027 a fronte di un corrispettivo con pagamento trimestrale anticipato, ma non è stata accolta.

A questo punto , in mancanza di una conciliazione, il giudice Paolo Siracusano si è riservato di decidere. Non c’è una data fissata e l’attesa potrebbe durare pochi giorni o una decina. Che scenari possibili si aprono dunque? «Il giudice potrebbe decidere limitandosi alle questioni procedurali sollevate - dice l’avvocato di Ortignola srl Giuseppe Girani -. Se invece riterrà di entrare nel merito la questione diventa molto complessa, per dare esecuzione a un contratto che Sport up aveva stipulato con la controllata Deai, ma che presenta molti buchi nelle reciproche obbligazioni. In più vi è il tema dei beni e delle attrezzature asportate dall’impianto e necessarie al suo utilizzo, beni di cui Ortignola ha chiesto a Deai la restituzione». Intanto, indipendentemente da tutto ciò, Ortignola srl ha già scritto al Comune di Imola che sarà in grado di riaprire la piscina da metà ottobre, data in cui scadranno anche gli ammortizzatori sociali per gli ex dipendenti di Deai riassorbiti proprio Ortignola srl.