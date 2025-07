Imola, piscina comunale: via libera a impianto fotovoltaico e rampa per persone con disabilità

La giunta comunale di Imola ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico e alla nuova costruzione di una rampa per disabili presso la piscina comunale Ruggi. L’intervento punta a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità di un impianto sportivo fondamentale per le cittadine e i cittadini di Imola. Il progetto è curato dalla società in house Area Blu Spa.

I lavori si compongono di due interventi principali. Il primo consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, con le connesse opere edili per l’adeguamento della copertura, con l’obiettivo di abbattere i consumi di energia elettrica della piscina comunale. Il secondo riguarda la costruzione di una nuova rampa di accesso per persone con disabilità: l’attuale struttura provvisionale sarà così sostituita da una soluzione stabile in acciaio, capace di coprire un dislivello di 2,40 metri. La spesa complessiva dell’intervento è quantificata in 584.606,53 euro, con un contributo di 400mila euro derivante dai fondi europei dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del Nuovo Circondario Imolese, nell’ambito dell’Investimento territoriale integrato (Iti).