Imola, pirata della strada investe un ciclista e fugge via. Il ferito trasportato in elicottero al Maggiore

IMOLA. Pirata della strada investe in auto un ciclista e poi fugge. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, nei pressi dell’incrocio tra viale della Resistenza e via Coraglia. Al momento sono in corso le indagini della polizia locale per risalire all’identità dell’automobilista. Il ciclista, un 30enne di origine marocchina residente in città, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Maggiore di Bologna. Per lui frattura del femore e 60 giorni di prognosi.

Da una prima ricostruzione pare che l’auto percorresse viale della Resistenza in direzione Faenza quando, giunto poco dopo la rotonda di viale della Resistenza, avrebbe investito il ciclista che in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.