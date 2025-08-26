Imola, piazzale Bianconcini riapre oggi in anticipo

Cantiere lampo per la nuova illuminazione pubblica in piazzale Bianconcini. Sono infatti terminati in anticipo (il termine era stato annunciato per venerdì 29) i lavori di riqualificazione degli impianti del parcheggio. L’intervento ha previsto la rimozione dei 3 vecchi punti luce e l’installazione di ben 16 nuovi pali illuminanti di arredo con tecnologia Led, distribuiti lungo il perimetro e nell’aiuola centrale, garantendo così una migliore illuminazione, maggiore sicurezza e minore impatto ambientale.

Da questa mattina alle 6, il parcheggio è quindi nuovamente accessibile al pubblico e anche agli operatori del mercato agricolo che hanno il permesso di sosta in questo stesso spazio nelle tre mattinate di vendita.

«Grazie a questo intervento - dichiarano il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca Elisa Spada - miglioriamo la qualità dell’illuminazione e la percezione di sicurezza in un’area molto utilizzata. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione durante i giorni di chiusura, che hanno permesso di completare i lavori nei tempi previsti».

L’opera rientra nel piano complessivo di riqualificazione dell’illuminazione pubblica cittadina, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato da Hera Luce, che prevede la sostituzione di tutti gli oltre 11.000 punti luce presenti in città con lampade Led, per un investimento di 24,6 milioni di euro e arriva subito dopo l’accensione della nuova illuminazione lungo il viale dei Cappuccini, inaugurata proprio la scorsa settimana.