Imola, piano alienazioni: il Comune aumenta la previsione delle rendite

Il blocco principale e più corposo di beni inseriti per la vendita a privati o per il riscatto agevolato da parte degli attuali inquilini comprende appartamenti sfitti o da ristrutturare, lotti residenziali in centro storico e periferia. In particolare alloggi pubblici liberi (per 360mila euro) situati in via Purocelo, Bucci, Galilei, Filippo Lippi, Solieri, San Francesco e Cesi, con relative pertinenze autorimesse, cantine e piccoli magazzini. Ci sono anche terreni come in via Donati - lotto B (100.000 euro), o in via Malsicura (20mila euro), lotti vari (130.000 euro) e in via Vighi (200mila euro), locali dell’ex ufficio anagrafe e biblioteca di Sesto Imolese (40.000 euro). Ma soprattutto ci sono trasformazioni di diritti di superficie per 305.555 euro e soppressione di vincoli per 250.000. La variazione dunque non interessa l’elenco dei beni immobili suscettibili di alienazione o valorizzazione già approvato, ma riguarda la rimodulazione della previsione delle entrate derivanti dalle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in relazione all’effettivo andamento delle trattative in corso. «In particolare, la variazione aggiorna le previsioni dell’annualità 2026, incrementando le entrate derivanti dalle trasformazioni dei diritti di superficie e dalla soppressione dei vincoli, mentre riduce la previsione relativa alle alienazioni di fabbricati, mantenendo invariata la consistenza del patrimonio inserito nel Piano» spiega la relazione allegata alla delibera. E così la previsione complessiva di incassi, in caso di vendita effettiva, per il 2026 aumenta passando da 1.410.000 euro a 1.765.555 euro.