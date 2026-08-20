Imola, piano alienazioni: il Comune aumenta la previsione delle rendite

Il Comune di Imola aggiorna il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, lo strumento di programmazione con cui l’ente individua i beni immobili non più strategici o strumentali per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche, inserendoli nel patrimonio disponibile per la vendita o la riqualificazione. Il piano è allegato al Documento unico di programmazione e nell’ultima versione appena pubblicata all’albo pretorio varia la cifra che il comune prevede di incassare nel biennio 2026/2028.
Non è cambiata la lista degli immobili e dei terreni di cui il comune vorrebbe disfarsi per portare in cassa nuove risorse (le entrate derivanti dalle vendite pianificate nel piano alienazioni servono a finanziare il piano triennale delle opere pubbliche), ma cambia la valorizzazione e lo svincolo di alcuni di essi, aggiungendo circa 500mila euro al conto inizialmente previsto.